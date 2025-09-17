Жители Химок могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания» и представить свои проекты и инициативы по формированию доступной, комфортной и безопасной городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками могут стать представители нескольких возрастных категорий: «Домовенок» (7–9 и 10–13 лет), «Юный управдом» (14–17 лет) и «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством» (18–25 лет). Зарегистрироваться на заочный этап конкурса можно до 3 ноября 2025 года, финал пройдет в Москве с 11 по 13 декабря 2025 года. Проекты победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления для реализации. Узнать другие подробности можно по ссылке.

