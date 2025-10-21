В Химках жители посетили главный казачий праздник

В Химках на территории Храма Богоявления Господня отметили праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы – химкинское благочиние и хуторское казачье общество «Химкинское» организовали мероприятие для жителей в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Посетители смогли познакомиться с традициями казачества, принять участие в играх и состязаниях и попробовать традиционную казачью еду – кулеш, домашнюю выпечку и чай из самовара на дровах. Кроме того, желающие посетили мастер-класс по фланкировке и продемонстрировали свои навыки в рубке шашкой. Для гостей также организовали выставку предметов домашнего казачьего обихода, образцов казачьего и современного оружия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.