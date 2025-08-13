В Химках жителям рассказали, как оплатить ЖКУ онлайн

Жители Химок могут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги в режиме онлайн, чтобы избежать необходимости расчета множества разных квитанций, исключить риск их потери и сократить время на оплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Для получения Единого платежного документа в электронном виде нужно перейти на региональный портал госуслуг. Это возможность есть как у собственников жилья в многоквартирных домах, так и жильцов по договору социального найма. На портале нужно подтвердить согласие на получение ЕПД, поставив галочку.

В сообщении уточнили, что изменить способ получения платежек можно каждый месяц с 1 по 19 число.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.