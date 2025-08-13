В Химках жителям рассказали, как оплатить ЖКУ онлайн
Фото: [freepik.com]
Жители Химок могут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги в режиме онлайн, чтобы избежать необходимости расчета множества разных квитанций, исключить риск их потери и сократить время на оплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Для получения Единого платежного документа в электронном виде нужно перейти на региональный портал госуслуг. Это возможность есть как у собственников жилья в многоквартирных домах, так и жильцов по договору социального найма. На портале нужно подтвердить согласие на получение ЕПД, поставив галочку.
В сообщении уточнили, что изменить способ получения платежек можно каждый месяц с 1 по 19 число.
