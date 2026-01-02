В Химках жителям рассказали о правилах зимних прогулок с животными

Зимние прогулки с домашними животными требуют соблюдения определенных правил. Об этом рассказали в администрации городского округа Химки.

Так, активные собаки активные с густой шерстью отлично чувствуют себя на морозе, при этом гладкошерстные и декоративными породы рискуют переохладиться, поэтому при температуре ниже −10°C стоит ограничиться 20–30 минутами прогулки.

Для защиты лап питомца от антигололедной смеси важно мыть их после каждой прогулки. Можно также наносить восковые бальзамы или кремы или надевать зимняя обувь.

