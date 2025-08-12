В химкинских школах организуют День открытых дверей

В преддверии учебного года во всех школах Химок проведут единый день открытых дверей, в рамках которого родителям и будущим ученикам расскажут о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, подготовке к учебному году и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.

Мероприятие организуют 18 августа с 18:00 до 20:00, с полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

«Мы понимаем, что подготовка к учебному году — волнительный период для родителей. День открытых дверей поможет получить ответы на все вопросы, ознакомиться с требованиями, а также принять участие в доброй традиционной акции, направленной на поддержку нуждающихся семей», — отметила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

В пресс-службе добавили, что в округе организовали акцию «Собери ребенка в школу», в рамках который желающие могут оставить школьные принадлежности для нуждающихся детей на «Полке добра». Принести вещи можно по адресу ул. Мельникова, 12 до конца августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.