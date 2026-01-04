В Клину открыли Международный фестиваль искусств «Январская сюита-2026»

В Клину заработал III Международный фестиваль искусств «Январская сюита-2026», на торжественном открытии в КДШИ им. П. И. Чайковского состоялся концерт с участием именитых музыкантов и молодых дарований – это лауреаты Всероссийских и международных конкурсов из Москвы, Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Китая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках фестиваля организуют музыкальный конкурс, мастер-классы от ведущих преподавателей Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных.

«Когда мы задумывали этот фестиваль вместе с обучением юных музыкантов в январские каникулы, мы рассматривали ближнее Подмосковье, но побывав на этой замечательной площадке в Клину с высококлассными инструментами, мы согласились, не раздумывая», — рассказал профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Денис Чефанов.

Итоги конкурса подведут на гала-концерте 7 января, завершающие мероприятия пройдут в Москве 8 января в Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Отметим, что учредителем выступили Ассоциация лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского и Международная Академия искусств им. П. И. Чайковского.

