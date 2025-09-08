В Клину за ходом выборов губернатора Курской области следили представители аппарата омбудсмена Подмосковья

В Клину на досрочных выборах губернатора Курской области работали представители аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Экстерриториальный избирательный участок был организован в пункте временного размещения, который действует на базе ДОЛ «Звонкие голоса».

За ходом голосования следили представители аппаратов федерального и подмосковного омбудсменов, а также представители врио главы округа. По итогам никаких нарушений выявлено не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ветераны спецоперации завершили в регионе обучение для работы на государственной службе.