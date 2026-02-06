В колледже «Подмосковье» прошла встреча с Ириной Родниной
Фото: [Министерство образования Московской области]
Студенты колледжа «Подмосковье» структурного подразделения № 1 из Солнечногорска посетили кинопоказ спортивной драмы «Роднина», а также пообщались с Ириной Родниной. Об итогах встречи рассказали в Министерстве образования Московской области.
Роднина рассказала о своем жизненном пути и политической деятельности, современных тенденциях в фигурном катании, развитии спорта в последние десятилетия.
«В колледже отметили, что встреча стала для студентов редкой возможностью услышать историю успеха из первых уст и понять, что за великими победами стоят не только талант, но и ежедневный труд», — говорится в сообщении министерства.
