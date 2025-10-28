В Красногорске для жителей провели концерт «Внучата поздравляют»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Доме культуры «Луч» в Красногорске состоялся праздничный концерт «Внучата поздравляют», посвященный бабушкам и дедушкам, в нем приняли участие юные артисты ДК и гости из танцевальной студии «Свобода». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для посетителей подготовили вокальные, театральные и хореографические номера. Концерт стал символом единения поколений и отразил важность семейных традиций и ценностей, добавили в пресс-службе. Подобные мероприятия способствуют сохранению и передаче семейных ценностей из поколения в поколение.

