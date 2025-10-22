В Красногорске в преддверии зимы заготовили около 15 тонн противогололедных материалов

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В подмосковном Красногорске продолжается подготовка к зимнему периоду, для обеспечения безопасности жителей и гостей города в непогоду специалисты заготовили почти 15 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Реагентами будут обрабатывать дворы, парки и другие общественные территории, они позволят коммунальным службам оперативно реагировать на изменения погодных условий и предотвращать образование гололеда.

Для поддержания чистоты и порядка зимой в округе задействуют более 3,1 тыс. рабочих и свыше 530 единиц техники.

