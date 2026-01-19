В крещенских купаниях в Можайском округе приняли участие сотни жителей

Сотни жителей и гостей Можайского округа приняли участие в крещенских купаниях, купели подготовили на территории Ново-Никольского собора в Можайске, на «Святом колодце преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, у Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое, на прудах в деревне Сивково и Павлищево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед погружением в купели и проруби жители посетили водосвятные молебны, уточнили в сообщении. До мероприятия межведомственная комиссия во главе с заместителем главы округа Марией Азаренковой проверила все купели на соответствие требованиям безопасности. В работе были задействованы представители МЧС, ГИБДД, медики, спасатели и дорожные службы. В общей сложности безопасность обеспечивали 68 человек и 15 единиц техники.

