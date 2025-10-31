В микрорайоне Фирсановка Химок пройдет выездная администрация

В субботу, 1 ноября, в микрорайоне Фирсановка в подмосковных Химках пройдет выездная администрация, в рамках которой представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Встреча будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Речная, дом 20 (Дворец культуры «Родина»). Жители смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах социальной политики, коммунального хозяйства, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения. Кроме того, желающие смогут подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

«Проведение выездных администраций дает возможность напрямую обсудить с городскими службами то, что волнует жителей. Это формат, где можно задать вопросы, поделиться предложениями и увидеть, как работает администрация изнутри», – сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

