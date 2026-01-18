В микрорайоне Климовск Подольска появились две новые лыжни

В микрорайоне Климовск Подольска для жителей проложили лыжню на территории ФСК «Заречье», а также в прилегающем сосновом лесу, их будут обновлять два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Первая трасса протяженностью 800 м находится прямо на стадионе спортивного комплекса, она подходит для тренировок юных воспитанников лыжной секции и всех желающих. Протяженность второй лыжни составила 3 км.

«Наши трассы укатываются с помощью самохода «Буран» стабильно два раза в неделю. Они доступны абсолютно для всех, и для спортсменов, и для любителей, которые приходят к нам укрепить здоровье и насладиться зимним лесом», - сказал заместитель директора ФСК «Заречье» Ольга Быкова.

