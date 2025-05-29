В микрорайоне Кутузово Подольска уложат асфальт

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

На улице Багратиона в микрорайоне Кутузово Подольска начали укладывать асфальт, в работах задействовано шесть единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

В общей сложности рабочие уложат более 4 тыс. кв. м нового дорожного покрытия. Работы завершат вечером в пятницу, 30 мая. Помимо этого, специалисты выполняют ямочный ремонт на пересечении улиц Космонавтов и Правды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.