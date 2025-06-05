В микрорайоне Левобережный Химок прошла выездная администрация

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В микрорайоне Левобережный Химок прошла встреча с жителями в рамках выездной администрации, в ходе нее представители профильных служб и управлений приняли обращения у 65 химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Чаще всего жители интересовались вопросами сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта и социальной поддержки. Они также могли предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на проведение ремонтных работ.

«Обсудили вопросы ремонта проезжей части вблизи нашего дома. Специалисты зафиксировали просьбу и передали в работу обращение. На мой взгляд, живой контакт с представителями администрации очень удобен», — рассказал житель Химок Дмитрий Грачев.

В общей сложности с начала 2025 года в округе провели 21 выездную администрацию, в работу приняли более 1 тыс. обращений жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.