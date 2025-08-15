В микрорайоне Левобережный в Химках проведут реконструкцию теплосетей

Специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят комплексную реконструкцию тепловых сетей в микрорайоне Левобережный в Химках по инвестиционной программе, работы проходят на улице Зеленой по четырем адресам: у домов №3, 7, 8 и 13. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, у дома № 3 специалисты завершают монтаж новой трубы центрального отопления и реконструкцию монолитного канала, дома № 7 – проводят изоляцию стыков трубопровода, № 8– ведут подготовительные работы к монтажу трубопровода центрального отопления. По последнему адресу уже завершены основные работы.

В сообщении напомнили, что в случае возникновения проблем с отоплением или горячим водоснабжением можно обратиться в колл-центр ООО «ТСК Мосэнерго»: +7 495-225-14-33.

