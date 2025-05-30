В микрорайоне Северный Подольска пройдет реконструкция хоккейной площадки

В микрорайоне Северный Подольска на улице Энтузиастов, 2Б продолжается реконструкция хоккейной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Строителям предстоит построить хоккейную коробку размером 20 на 40 м. Они уже завершили демонтаж старого покрытия и приступили к асфальтированию. В летний период площадку будут использовать для проведения спортивных мероприятий и занятий мини-футболом.

В рамках реконструкции здесь также возведут раздевалку на 15 мест и помещение для технического использования, где будут хранить спортивный инвентарь и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.