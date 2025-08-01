В микрорайоне Железнодорожный Балашихи откроют новую школу

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха к началу нового учебного года откроется школа, рассчитанная на 1320 мест. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В образовательном учреждении обустроили современные классы, столовую, актовый зал, два спортивных зала, IT-клуб. На прилегающей территории появились стадион и детская площадка для активного отдыха. Заведение войдет в состав школы № 15 под руководством директора Ольги Петровны Котиевой. С появлением нового корпуса в микрорайоне смогут ликвидировать вторую смену в основном здании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.