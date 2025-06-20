В Минобразования Подмосковья рассказали о выпускниках, набравших максимальный балл на ЕГЭ

В Министерстве образования Московской области рассказали о промежуточных итогах основного периода сдачи Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Как отметили в ведомстве, уже 15 выпускников набрали по 200 баллов. В их числе девять ребят, которые уже сдали все экзамены. Еще шесть выпускников ожидают результаты третьего экзамена — они могут претендовать на все 300 баллов.

«Высокие достижения — это всегда итог системной подготовки, настойчивости самих ребят и профессионализма учителей», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Она напомнила, что в области выпускникам, которые получили максимальный балл по двум и более предметам, полагается премия в размере 100 тыс. руб., а учителям, которые подготовили от двух стобалльников, — премия в размере 150 тыс. руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе Центра математического образования.