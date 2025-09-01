В Минобразования Подмосковья рассказали об итогах летней оздоровительной кампании

В Министерстве образования Московской области рассказали об итогах летней оздоровительной кампании. В ведомстве отметили, что она завершилась с положительными результатами.

Так, подготовку прошли 963 вожатых. Три смены были проведены в соответствии с единым графиком. Было открыто 988 лагерей на базе образовательных учреждений, что позволило охватить свыше 72 тыс. детей.

Для 62 тыс. детей организовали более 1,1 тыс. профильных смен. Это были смены от Движения Первых, психолого-педагогические и инклюзивные смены, спортивные и экологические, патриотические и театральные.

Тематические смены были организованы в центре «Авангард». Организованные в рамках проектов «Орлята России» и «Растим патриотов России» смены позволили 4 тыс. детей погрузиться в атмосферу армейской жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново», где отдыхали дети участников СВО.