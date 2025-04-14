В Московской области дали старт конкурсу «Учитель года Подмосковья»

В регионе стартовал конкурс «Учитель года Подмосковья», сообщили в Министерстве образования Московской области. Первый и второй туры проводятся в Губернском колледже и парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове.

Мероприятие проходит уже в 36-й раз. В этом году за победу в конкурсе борются 57 учителей со всей области. Участников поприветствовала глава министерства Ингрид Пильдес.

«Мы ждем от вас творческого вдохновения и новых подходов к обучению», — отметила министр.

В первый день провели «Методическую мастерскую». Участникам нужно было представить свои методические приемы и подходы к преподаванию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких учителей не хватает в регионе.