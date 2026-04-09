В Московской области для учителей физической культуры провели методический семинар

9 апреля на базе Центра образования «Богородский» в городском округе Ногинск состоялся областной методический семинар для учителей физической культуры. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства образования Московской области, было посвящено развитию проекта «Футбол в школе».

В семинаре приняли участие более 70 преподавателей физической культуры из 23 муниципальных образований региона. Для педагогов это стало отличной возможностью обменяться опытом, обсудить современные методики преподавания и наметить новые пути развития школьного спорта. Живое общение и профессиональные дискуссии помогли участникам взглянуть по‐новому на привычные подходы к физическому воспитанию школьников.

Проект «Футбол в школе» стартовал в 2021–2022 учебном году — его пилотной площадкой стала «Маливская школа» в округе Коломна. За несколько лет инициатива получила широкое распространение: в текущем учебном году к проекту присоединились уже более 148 школ Московской области.

Главная цель инициативы — привить школьникам любовь к активному образу жизни через занятия футболом. Этот вид спорта выбран не случайно: он популярен среди детей и подростков, не требует сложного инвентаря и может быть организован практически в любой школе.

Стоит отметить, что проект «Футбол в школе» — лишь часть масштабной работы по развитию детского спорта в регионе. В Московской области школьникам и студентам доступно свыше 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться на занятия можно через Навигатор дополнительного образования.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в школах региона запустят проект «Киберурок».