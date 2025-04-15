В Московской области начался очный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья»

Очный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья» начался в регионе, передает Министерство образования Московской области. За победу в нем поборются более 50 педагогов.

В числе участников — 38 воспитателей, семь музыкальных руководителей, пять инструкторов по физкультуре и один дефектолог.

Очный этап конкурса продлится до 24 апреля. По его итогам определят пятерых лауреатов. Победитель получит 500 тыс. руб., лауреаты — по 100 тыс. руб. В сентябре лауреаты смогут встретиться с министром образования Подмосковья. Победитель будет представлять регион на всероссийском конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие учителя особенно нужны в школах региона.