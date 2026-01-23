В Московской области наградили победителей конкурса молодых учителей «Педагогический дебют»

В Подмосковье наградили победителей областного конкурса для молодых учителей со стажем до трех лет «Педагогический дебют-2025». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, например, именными плакетками были награждены победители учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов Юлия Гусева, учитель русского языка и литературы школы № 27 Балашихи Максим Догадов, учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» городского округа Богородский Илья Кувшинов и другие педагоги. Победу в номинации «Начало начал» одержали Виктория Леонова, учитель английского языка лицея им. Д. И. Менделеева городского округа Клин, Дарья Панюкова, учитель начальных классов Образовательного центра «Вершина» Красногорска и не только.

В общей сложности в прошлом году участниками мероприятия стали 54 педагога, его проводят с 2015 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.