В Московской области определили призеров конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026»

В Московской области подвели промежуточные итоги масштабного педагогического состязания — конкурса «Воспитатель года Подмосковья - 2026». Событие, организованное в рамках Года дошкольного образования, стало яркой демонстрацией мастерства работников детских садов и важным шагом к повышению общественного признания их непростой профессии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Соревнование привлекло внимание профессионального сообщества региона: на старт вышли 52 педагога из самых разных уголков Подмосковья. Каждый участник прошел через серию сложных испытаний, где нужно было не только показать методическую грамотность, но и раскрыть свой авторский подход к воспитанию.

После тщательного анализа выступлений экспертная комиссия сформировала пятерку сильнейших педагогов, которые продолжат борьбу за главный приз. В список финалистов вошли:

Александра Лобачева — воспитатель школы №5 им. Героя Советского Союза К.А. Аверьянова (Дмитровский муниципальный округ);

Дарья Смотрова — воспитатель школы №20 (городской округ Щелково);

Ольга Иванова — воспитатель школы им. Героя России А.Г. Монетова (городской округ Подольск);

Елена Спиридонова — воспитатель гимназии №23 (городской округ Химки);

Виктория Юканова — воспитатель школы №7 (Ленинский городской округ).

Решающий этап конкурса под названием «Профессиональный разговор» состоится 20 апреля. Именно тогда компетентное жюри вынесет свой вердикт и назовет имя победителя. Триумфатор получит не только признание коллег, но и почетное право представлять Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Материальное поощрение станет достойным дополнением к профессиональному признанию: победитель получит премию в размере 500 тыс. руб., каждый из призеров будет награжден денежной выплатой в 100 тыс. руб.

