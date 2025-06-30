В Московской области отметили День молодежи

В Подмосковье ко Дню молодежи, который отмечается 28 июня, организовали тематические мероприятия и волонтерские акции. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, советники директоров по воспитательной работе, активисты и вожатые провели фестиваль с тематическими площадками, в рамках которого прошел марафон идей «Создаём будущее!». Кроме того, в регионе прошли акции «Молодежь помогает», «Молодежь сегодня». Участники проекта «Навигаторы детства» и представители «Движения первых» организовали Всероссийскую акцию «Молодежь вместе». В рамках последний состоялись встречи с молодежными лидерами из разных регионов и квест-игра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.