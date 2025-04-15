В Московской области прошел очный этап регионального конкурса «Советник года»

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Советник года». Как рассказали в Министерстве образования Московской области, очный этап конкурса состоялся на базе Люберецкой гимназии № 16 «Интерес».

В этапе приняли участие 23 советника директоров по воспитанию из школ и колледжей Подмосковья. Участники презентовали свои проекты и продемонстрировали педагогический опыт в рамках мастерской «Моя роль в деятельности детских общественных объединений».

Работу конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли руководители образовательных учреждений региона. Победителей определили в пяти номинациях. Так, в номинации «Советник — наставник» среди представителей школ победила Анастасия Михеева из Клина, а среди колледжей — Наталья Орешкина из Одинцовского техникума. В номинации «Советник — методист» среди школ победу одержала Полина Логинова из Сергиева Посада, среди колледжей — Ирина Трушечкина из Воскресенского колледжа. В номинации «Советник — медиа» среди школ лучшей была признана Ольга Гуськова из Ступино, среди колледжей — Анастасия Филькова из Техникума имени С. П. Королева. В номинации «Советник — креативный двигатель идей» победила Екатерина Филиппова из Подольска, а в номинации «Советник — коммуникатор» победу одержала Гаяне Барсегян из Дмитрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового образовательного комплекса в Котельниках. Его открытие запланировано на 2026 год.