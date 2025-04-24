В Московской области прошла первая встреча в рамках акции «100 баллов для Победы»

Акция «100 баллов для Победы» стартовала в Подмосковье. Первая встреча в ее рамках прошла в Волоколамске у мемориала «Героям-панфиловцам», рассказали в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии приняли участие Кирилл Данилов и Виктория Карпухина, которые получили 100 баллов на ЕГЭ в прошлые годы.

Ребята рассказали выпускникам, как успешно сдать экзамен и психологически подготовиться к нему. Они поделились советами по снятию стресса перед ЕГЭ, постановке целей и сохранению мотивации.

Следующая встреча состоится 25 апреля в музее Раменского приборостроительного завода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Котельниках. Его введут в 2026 году.