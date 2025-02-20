В Московской области проведут отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В подмосковных школах проходит отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», участников поделили на разные возрастные категории. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В этот раз в рамках игры выделили специальную категорию для студентов колледжей в возрасте от 18 лет до 21 года, они могут подать заявку на участие до конца февраля здесь.

В ходе отборочного этапа участники продемонстрируют навыки строевой подготовки, оказания первой помощи, пройдут зачет по специальностям «командир отряда», «медик» и так далее. После этого в марте стартует муниципальный этап мероприятия. Финал проведут в сентябре 2025 года.

Игру организовали Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», в этот раз она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.