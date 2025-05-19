В Московской области состоялись соревнования по робототехнике «КосмоRobots»

В Королеве в Детском технопарке «Кванториум» прошли региональные открытые соревнования по робототехнике «КосмоRobots» в номинации «Лунный путь». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках соревнований участникам предстояло создать и запрограммировать роботов, а также выполнить задания на специальной площадке. Победу одержал Егор Федоров из Детского технопарка «Кванториум». На втором месте оказался Серафим Шкуров из школы № 10 Реутова, третье — Слава Барановский из Центра развития творчества детей и юношества Краснознаменска. Участников наградили памятными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.