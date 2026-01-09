В Можайском округе к уборке последствий снегопада привлекли более 100 единиц техники

В связи с мощным снегопадом коммунальные службы Можайского округа привели в состояние повышенной готовности, в уборке территорий задействовали более 100 единиц техники и 200 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Для оперативного реагирования на вызовы стихии была мобилизована вся доступная техника. Так, на региональных трассах работают 16 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть тракторов МТЗ, два мини-погрузчика, дв погрузчика и два грейдера, а также более 60 дорожников. Муниципальные дороги, дворы и общественные пространства расчищают более 70 единиц техники и 150 рабочих. Прежде всего расчистку проводят на основных транспортных артериях и подъездах к социальным объектам.

В сообщении добавили, что для экстренных случаев и сообщений о проблемных участках круглосуточно работают телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или короткий номер 112.

