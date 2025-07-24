В Наро-Фоминске состоялся слет серебряных волонтеров

В Наро-Фоминске прошел слет активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья», посвященный «серебряному» волонтерству, в нем приняли участие около 100 человек. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«Первый региональный форум серебряного добровольчества — это интересный и важный опыт, который мы обязательно будем развивать. Он станет отправной точкой для новых проектов, объединяющих поколения и доказывающих, что добрые дела не имеют возрастных ограничений!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников форума провели панельную дискуссию по разработке новой концепции развития федеральной программы серебряного добровольчества «Молоды душой», в рамках которой выступила координатор проекта благотворительного фонда «Внуки» Яна Халгаева. Кроме того, активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Наро-Фоминске Егор Балев рассказал о своем проекте «Мастерская серебряных медиа» в рабочем поселке Калининец. По его словам, в этом пространстве старшему поколению помогают повысить уровень знаний и навыков в области создания медиаконтента и ведения социальных сетей.

Лектор Российского общества «Знание», HR-эксперт «Мастерской новых медиа» Анастасия Бочарова рассказала участникам о том, как организовывать мероприятия и акции, как выстраивать командную работу и не только.

В сообщении добавили, что серебряные волонтеры участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело» и поддерживают участников специальной военной операции. Развитие волонтерского движения на территории области реализуется в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.