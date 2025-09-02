В Новых Химках для жителей организуют выездную администрацию

В среду, 3 сентября, в Новых Химках проведут выездную администрацию, встречу с профильными специалистами организуют в лицее № 12. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В рамках мероприятия местные жители смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, социальной политики, здравоохранения и не только. Помимо этого, они смогут подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.