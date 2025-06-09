В Новых Химках пройдет выездная администрация

В среду, 11 июня, в Новых Химках заработает выездная администрация, в рамках которой представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Специалисты будут вести прием с 18:00 до 20:00 по адресу: проспект Мельникова, дом 29с1 (школа № 31). В рамках встречи местные жители смогут оставить обращение по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), предпринимательства. Кроме того, они смогут подать заявку на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.