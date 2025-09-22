В Новых Химках состоится выездная администрация

В среду, 24 сентября, с 18:00 до 20:00 в Новых Химках пройдет выездная администрация, встречу жителей с профильными специалистами проведут в 31-й школе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия можно будет получить консультацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), здравоохранения, социального обеспечения, безопасности, предпринимательства и другим темам. Кроме того, желающие смогут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.

