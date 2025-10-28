В обновленном роддоме Химок родились 70 детей

Спустя месяц после открытия обновленного родильного дома в Химках там родились 70 здоровых младенцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках реконструкции для пациенток обустроили современные палаты, установили новое оборудование, развернули раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений. Будущим мамам в учреждении доступны партнерские роды, услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС.

«Открытие обновленного родильного дома в Химках — важное событие для нашего города. Это пример современного и человечного подхода к здоровью матерей и детей», – отметила депутат Надежда Смирнова.

