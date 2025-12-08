В парке «Подрезково» Химок открыли почту Деда Мороза
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В парке «Подрезково» городского округа Химки состоялось торжественное открытие почты Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Посетителей ждали выступления от творческих коллективов Дома культуры «Лунево», конкурсы и мастер‑классы. Желающие могли написать письмо Деду Морозу.
Новогоднюю почту в округе также можно найти в парке имени Толстого, парках Величко, «Дубки», «Экоберег» и картинной галереи имени Сергея Горшина.
