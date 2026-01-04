В парке «Ривьера» Можайского округа прошло мероприятие «Новый год в Подмосковье»

В парке «Ривьера» Можайского округа прошло областное мероприятие «Новый год в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Для жителей и гостей муниципалитета подготовили чайную станцию, мастер-класс, тематическую фотозону и танцевальный марафон. Некоторые из них пришли в праздничных аксессуарах, масках и сверкающих нарядах.

«Это была лучшая награда для нас – видеть столько улыбок, искреннюю активность и прекрасное настроение наших гостей. Мы благодарим каждого, кто стал частью этого праздника», – отметил директор парка «Ривьера» Александр Калинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.