В парке Талалихина Подольска начала работать лодочная станция

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске начала работать лодочная станция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Помимо этого для гостей подольского парка проводят бесплатные занятия зумбой и йогой, бегом, мастер-классы для детей. По средам у памятника Лермонтову проходит летняя акция «Библиотека без границ» в рамках программы «Читальные залы под открытым небом в парках Подмосковья».

Группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева также пригласила местных жителей присоединиться к программе «Активное долголетие» и посещать занятия скандинавской ходьбой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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