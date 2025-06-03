В парке Талалихина Подольска начала работать лодочная станция
Лодочная станция заработала в парке Талалихина Подольска
Фото: [Администрация Подольск г.о.]
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске начала работать лодочная станция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.
Помимо этого для гостей подольского парка проводят бесплатные занятия зумбой и йогой, бегом, мастер-классы для детей. По средам у памятника Лермонтову проходит летняя акция «Библиотека без границ» в рамках программы «Читальные залы под открытым небом в парках Подмосковья».
Группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева также пригласила местных жителей присоединиться к программе «Активное долголетие» и посещать занятия скандинавской ходьбой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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