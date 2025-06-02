В парке Толстого в Химках организовали праздник ко Дню защиты детей

В Химках в парке Толстого организовали праздник, посвященный Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья. Посетителей ждали конкурсы, мастер-классы, представления, шоу мыльных пузырей, подарки и не только. Для самых маленьких гостей организовали заезд на беговелах.

«Мне больше всего понравилось, как я ехал на беговеле и нам дали медаль. А потом я ел мороженое и смотрел мультики — такие, как мама в детстве смотрела», — поделился участник праздника Матвей Кузнецов.

Кроме того, в выставочном комплексе «Артишок» Химок в честь праздника прошел показ советских сказок и мультфильмов. На концертной сцене выступили артисты и творческие коллективы города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.