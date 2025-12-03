В парке Толстого в Химках открыли новый зимний сезон
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В парке Толстого в Химках для детей и взрослых подготовили игровую программу «Открытие зимнего сезона», в рамках которой они приняли участие в командных соревнованиях и мастер-классах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Так, жителей ждали метание валенок, акция «Зимние открытки», концерт солисток студии «Фиеста», а также мастер-класс по созданию «Морозного пейзажа».
«Такие зимние забавы объединяют жителей и создают особую атмосферу. Совет депутатов поддерживает подобные активности на свежем воздухе и закладывает средства на их проведение в бюджет округа», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.
