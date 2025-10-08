В Подмосковье число предприятий-партнеров колледжей превысило 2 тыс.

В Подмосковье партнерами учреждений среднего профессионального образования стали свыше 2 тыс. предприятий. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

«Именно индустриальные партнеры помогают нам выстраивать программы обучения, которые соответствуют современным требованиям рынка труда. Они открывают студентам двери на производство, дают возможность проходить стажировки и накапливать реальный опыт», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В числе партнеров образовательных учреждений — агрохолдинги, рестораны, крупные промышленные предприятия, девелоперы, научно-исследовательские институты.

Партнерство колледжей с предприятиями позволяет упростить трудоустройство выпускников благодаря заключению целевых договоров. Также ребята могут получить рабочее место уже во время обучения. К примеру, три студента Красногорского колледжа устроились на работу в партнерскую организацию еще с первого курса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выросло число заявок на поступление в колледжи.