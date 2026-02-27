В Подмосковье дали старт акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями»

В Подмосковье стартовала акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Подробнее о проекте рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках акции родители школьников могут написать вместе с ними ОГЭ и ЕГЭ. Условия экзаменов максимально приближены к реальным.

Акции дали старт в лицее Орехово-Зуево. Ее участниками стали более 200 человек. После этого эстафету приняла Истра, где экзамены написали свыше 239 школьников и их родителей.

