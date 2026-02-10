В Подмосковье для школьников запустили фестиваль искусственного интеллекта

В Подмосковье для учеников 6-11 классов стартовал фестиваль искусственного интеллекта «Область ИИзменений», победителей объявят 18 апреля. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Мы находимся в условиях, когда цифровая трансформация стала реальностью, а технологии искусственного интеллекта должны активно внедряться во все сферы образования. Это необходимо принять, осмыслить и начать активно использовать в своей работе», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для участия в мероприятия школьникам нужно выявить актуальную проблему в обществе и предложить для нее решение с помощью современных ИИ-инструментов. Фестиваль проводят при участии компании Цифриум, на школьном туре команды под руководством учителей придумают идею и разработают проект, на муниципальном — будут соревноваться друг с другом в рамках своего округа. На заключительном, региональном туре школьники будут очно защищать свои проекты.

По итогам фестиваля каждый участник получит сертификат или диплом победителя, а также цифровой подарок — гаджет или технику. Узнать другие подробности можно на сайте.

