В Подмосковье итоговое собеседование по русскому языку прошли более 100 тыс. девятиклассников

Более 100 тыс. девятиклассников из Подмосковья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое является допуском к основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Школьникам предстояло выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором. В рамках тестирования оценивались речевые навыки учащихся, их способность анализировать и аргументированно излагать мысли. Минимальный балл для получения «зачета» – 10, с результатами можно будет ознакомиться через пять календарных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.