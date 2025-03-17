В Подмосковье определили лучшие школьные ансамбли и оркестры

В Подмосковье были определены лучшие школьные ансамбли и оркестры. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Так, в Люберцах состоялся финал регионального этапа областного конкурса ансамблей и оркестров народных и духовых инструментов, который был организован в рамках областного конкурса «Юные таланты Московии».

В этом году за победу в конкурсе боролись 395 юных музыкантов. В общей сложности поступило 35 заявок из 32 округов региона. В финал прошли 14 коллективов.

Победителей определили в четырех номинациях: «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов», «Оркестры духовых инструментов» и «Ансамбли духовых инструментов». Полный список лауреатов представлен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту областных школ искусств. Он отметил, что до конца 2026 года работы проведут в 14 учреждениях.