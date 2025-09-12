В Подмосковье организовали избирательные участки для лиц, находящихся в местах содержания под стражей

В десяти учреждениях ГУФСИН РФ по Подмосковью были открыты избирательные участки для голосования граждан, которые находятся в местах содержания под стражей. Об этом рассказали в Избиркоме Подмосковья.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила один из таких участков, который был организован в СИЗО-11. Также за процессом наблюдали представители Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья. По словам ее председателя Сергея Леонова, отмечали, соответствуют ли помещения требованиям закона, установлены ли урны и информационные стенды, обустроены ли места для голосования за закрытыми шторами. Также у избирателей узнали, сообщили ли им заранее о возможности проголосовать и могли ли они ознакомиться с информацией о кандидатах.

В результате более 200 избирателей, которые прописаны в других субъектах РФ, смогли проголосовать на выборах глав своих регионов.

