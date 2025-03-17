В Подмосковье организуют лекции о важности осознанного потребления

В Подмосковье в честь Всемирного дня прав потребителей организуют лекции о важности осознанного потребления, они пройдут в образовательных учреждениях региона. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Проблемы загрязнения окружающей среды становятся все более значимыми, поэтому важно рассказывать учащимся о текущей ситуации и о том, как каждый из них может помочь, изменив свои привычки в образе жизни», — отметила она.

По ее словам, ученикам также расскажут об основном законе, который защищает права потребителей, а также о его основных положениях и гарантиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.