В Подмосковье подвели итоги первого тура областного конкурса «Учитель года». В нем участвовали 57 педагогов, рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках первого тура участникам предстояло выполнить три задания. Первым испытанием стала «Методическая мастерская», в ходе которой учителям нужно было презентовать свой опыт и методические разработки.

Второе задание — «Урок». В его рамках участники продемонстрировали свое умение работать с незнакомыми классами. На испытании «Классный час» педагоги показали навыки коммуникации с детьми и обсудили актуальные вопросы.

В результате были определены 15 финалистов. Их ждет второй тур конкурса. Он состоится 18 апреля на базе парк-отеля «Воздвиженское» в Серпухове. Там же подведут итоги конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в школах региона отмечается нехватка учителей математики и русского языка.