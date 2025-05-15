В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»

В Доме правительства Московской области подвели итоги регионального (финального) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году в конкурсе участвовали 485 педагогов из 50 округов. Этот показатель более чем на 21% превысил результат за прошлый год. За выход в региональный этап конкурса боролись 174 участника.

Победителей определили в девяти номинациях. Лучшим педагогом допобразования по технической направленности стала Татьяна Малышева из Клина, по туристско-краеведческой направленности — Наталия Ворожайкина из Луховиц, по социально-гуманитарной направленности — Оксана Коняхина из Коломны, по физкультурно-спортивной направленности — Николай Мутыгуллин из Солнечногорска.

Лучшим педагогом, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, стала Ольга Новикова из Истры. В номинации «Профессиональный дебют» победила Татьяна Обухова из Красногорска, в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» лучшей стала Светлана Кузичкина из Красногорска. Абсолютным победителем конкурса стала Мирослава Ведерникова из гимназии № 10 Луховиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, каких учителей не хватает в регионе. По его словам, это учителя русского языка и математики.